Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» попала в топ-50 лучших фильмов столетия

Спустя 20 лет со дня премьеры ленту включили в список топ-50 лучших фильмов XXI века. В рейтинге, подготовленном изданием The Hollywood Reporter, картина заняла 32-ю строчку.

Фильм «Возвращение» рассказывает о двух братьях, повседневную рутину которых нарушает появление отца, знакомого им лишь по старым фотографиям. Мужчина забирает мальчиков на заброшенный остров, и это путешествие переворачивает их жизнь с ног на голову.