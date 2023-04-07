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24 минуты назад

Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» попала в топ-50 лучших фильмов столетия

Слово и Дело

Российский кинорежиссер и сценарист Андрей Звягинцев выпустил в 2003 году драму «Возвращение».

Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» попала в топ-50 лучших фильмов столетия
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Спустя 20 лет со дня премьеры ленту включили в список топ-50 лучших фильмов XXI века. В рейтинге, подготовленном изданием The Hollywood Reporter, картина заняла 32-ю строчку.

Фильм обошел кинокомикс Marvel «Черная Пантера» и отмеченную премией «Оскар» ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть».

Фильм «Возвращение» рассказывает о двух братьях, повседневную рутину которых нарушает появление отца, знакомого им лишь по старым фотографиям. Мужчина забирает мальчиков на заброшенный остров, и это путешествие переворачивает их жизнь с ног на голову.

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