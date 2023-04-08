Вышел трейлер фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Главную роль, как и в предыдущих частях франшизы, сыграет 80-летний Харрисон Форд, а вот режиссером фильма на этот раз станет не Стивен Спилберг, Джеймс Мэнголд. Компанию Индиане Джонсу на экране составит его крестница Хелена, роль которой исполнит актриса Фиби Уоллер-Бридж, а их врагом станет персонаж Мадса Миккельсона.