Вышел трейлер фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Студия Lucasfilm показала трейлер фильма “Индиана Джонс и колесо судьбы”, который станет последней частью франшизы.
Главную роль, как и в предыдущих частях франшизы, сыграет 80-летний Харрисон Форд, а вот режиссером фильма на этот раз станет не Стивен Спилберг, Джеймс Мэнголд. Компанию Индиане Джонсу на экране составит его крестница Хелена, роль которой исполнит актриса Фиби Уоллер-Бридж, а их врагом станет персонаж Мадса Миккельсона.
Бывшие нацисты стремятся завладеть ценным артефактом, который может изменить ход мировой истории, злодеям противостоит неутомимый Индиана и его крутая крестница Хелена.
Премьера фильма запланирована на 30 июня 2023 года.
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