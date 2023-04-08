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2 часа назад

В возврате 72 лет скончался оператор "Кошмара на улице Вязов" и "Венома" Жак Эткин

Газета.Ru

На 73-м году жизни скончался оператор "Кошмара на улице Вязов" и "Венома" Жак Эткин, сообщает Deadline.

Умер оператор "Кошмара на улице Вязов" и "Венома"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как стало известно, Эткин ушел из жизни еще 21 марта 2023 года после борьбы с БАС (Боковой амиотрофический склероз) и лейкемией. Об этом в своих личных соцсетях написал сын оператора.

"С грустью сообщаю, что мой отец Жак Эткин мирно скончался во сне после долгой и мужественной борьбы с БАС и лейкемией. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, его дух оставался непоколебимым до самого конца. Я могу успокоиться, зная, что теперь он находится в лучшем месте и наконец-то воссоединился с моей мамой, Энн Коффи", — написал он.

Последние годы Эткин в качестве второго оператора-постановщика работал над такими голливудскими хитами как "Черная пантера", "Веном", "Первый мститель: Противостояние", несколькими частями "Форсажа", "Людьми Икс: Первый класс" и "Конг: Остров черепа".

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