Умер оператор "Кошмара на улице Вязов" и "Венома"

На 73-м году жизни скончался оператор "Кошмара на улице Вязов" и "Венома" Жак Эткин, сообщает Deadline.
Как стало известно, Эткин ушел из жизни еще 21 марта 2023 года после борьбы с БАС (Боковой амиотрофический склероз) и лейкемией. Об этом в своих личных соцсетях написал сын оператора.
"С грустью сообщаю, что мой отец Жак Эткин мирно скончался во сне после долгой и мужественной борьбы с БАС и лейкемией. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, его дух оставался непоколебимым до самого конца. Я могу успокоиться, зная, что теперь он находится в лучшем месте и наконец-то воссоединился с моей мамой, Энн Коффи", — написал он.
Последние годы Эткин в качестве второго оператора-постановщика работал над такими голливудскими хитами как "Черная пантера", "Веном", "Первый мститель: Противостояние", несколькими частями "Форсажа", "Людьми Икс: Первый класс" и "Конг: Остров черепа".