Умер оператор "Кошмара на улице Вязов" и "Венома"

"С грустью сообщаю, что мой отец Жак Эткин мирно скончался во сне после долгой и мужественной борьбы с БАС и лейкемией. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, его дух оставался непоколебимым до самого конца. Я могу успокоиться, зная, что теперь он находится в лучшем месте и наконец-то воссоединился с моей мамой, Энн Коффи", — написал он.