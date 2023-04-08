Актер "Снегопада" снимется в драме о "Формуле-1"

Актер Демсон Идрис, звезда сериалов "Снегопад" и "Рой", вместе с коллегой Брэдом Питтом работает над драмой о "Формуле-1". Об этом пишет Deadline.

© Кадр из сериала "Снегопад"

Идрис не только успешно прошел главный кастинг на роль, но и лучше остальных претендентов выполнил специальное задание. В нем необходимо было продемонстрировать навыки экстремального вождения.

В будущем фильме речь будет идти о возрастном гонщике, который помогает молодому преемнику по гоночной команде. Опытного спортсмена сыграет Брэд Питт, а начинающего — Демсон Идрис.

Один из продюсеров ленты — семикратный чемпион по "Формуле-1" Льюис Хэмилтон. В роли режиссера выступит Джозеф Косински, который работал над проектом "Топ Ган: Мэверик".