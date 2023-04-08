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Актер "Снегопада" Демсон Идрис вместе с Брэдом Питтом снимется в драме о "Формуле-1"

Актер Демсон Идрис, звезда сериалов "Снегопад" и "Рой", вместе с коллегой Брэдом Питтом работает над драмой о "Формуле-1". Об этом пишет Deadline.

Актер "Снегопада" снимется в драме о "Формуле-1"
© Кадр из сериала "Снегопад"

Идрис не только успешно прошел главный кастинг на роль, но и лучше остальных претендентов выполнил специальное задание. В нем необходимо было продемонстрировать навыки экстремального вождения.

В будущем фильме речь будет идти о возрастном гонщике, который помогает молодому преемнику по гоночной команде. Опытного спортсмена сыграет Брэд Питт, а начинающего — Демсон Идрис.

Стало известно, где будут снимать второй сезон сериала The Last Of Us

Один из продюсеров ленты — семикратный чемпион по "Формуле-1" Льюис Хэмилтон. В роли режиссера выступит Джозеф Косински, который работал над проектом "Топ Ган: Мэверик".

Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса Николь Кидман сыграет в двух эротических фильмах.

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