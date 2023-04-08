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56 минут назад

В киностудии имени Горького выйдет семейная комедия "Чижик-Пыжик возвращается"

Мира Маркина

Киностудия имени Горького выпустит семейную комедию "Чижик-Пыжик возвращается". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Киностудия имени Горького выпустит новую семейную комедию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам генерального директора киностудии Юлианы Слащевой, съемки фильма завершились летом 2022 года, а в прокате картина появится осенью 2023 года.

В фильме на День города в Санкт-Петербурге приезжают пятиклассники Лева и Дана. Они оба из Екатеринбурга, мальчик учится на отлично, девочка пробует себя в блогинге. На набережной Фонтанки они замечают, как неизвестные крадут памятник Чижику-Пыжику. Подростки начинают расследовать дело и искать преступника.

Фильм "Майор Гром: Игра" начали снимать в Санкт-Петербурге

Главных героев сыграли Александра Бабаскина и Михаил Мяло.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Федор Бондарчук снимет фильм об Игоре Талькове.

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