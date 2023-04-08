Киностудия имени Горького выпустит новую семейную комедию

По словам генерального директора киностудии Юлианы Слащевой , съемки фильма завершились летом 2022 года, а в прокате картина появится осенью 2023 года.

В фильме на День города в Санкт-Петербурге приезжают пятиклассники Лева и Дана. Они оба из Екатеринбурга, мальчик учится на отлично, девочка пробует себя в блогинге. На набережной Фонтанки они замечают, как неизвестные крадут памятник Чижику-Пыжику. Подростки начинают расследовать дело и искать преступника.