Приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2025 года

Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат 1 января 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

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Отмечается, что это будет приквел франшизы «Последний богатырь». Так, лента расскажет о молодом богатыре Финисте Ясном Соколе (Кирилл Зайцев). Роль молодой Бабы Яги, вероятно, исполнит Юлия Пересильд.