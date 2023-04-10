Приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2025 года
Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат 1 января 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».
Отмечается, что это будет приквел франшизы «Последний богатырь». Так, лента расскажет о молодом богатыре Финисте Ясном Соколе (Кирилл Зайцев). Роль молодой Бабы Яги, вероятно, исполнит Юлия Пересильд.
Первая часть трилогии «Последний богатырь» вышла в прокат 26 октября 2017 года. Ее сиквел, «Последний богатырь: корень зла», собрал более 2,1 миллиарда рублей в прокате, а триквел «Последний богатырь: посланник Тьмы» — свыше 2,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».