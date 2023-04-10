$79.50+0.1487.10+0.37

Приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2025 года

Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат 1 января 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

Приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2025 года
© Nsn.fm

Отмечается, что это будет приквел франшизы «Последний богатырь». Так, лента расскажет о молодом богатыре Финисте Ясном Соколе (Кирилл Зайцев). Роль молодой Бабы Яги, вероятно, исполнит Юлия Пересильд.

Первая часть трилогии «Последний богатырь» вышла в прокат 26 октября 2017 года. Ее сиквел, «Последний богатырь: корень зла», собрал более 2,1 миллиарда рублей в прокате, а триквел «Последний богатырь: посланник Тьмы» — свыше 2,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий