Китайский фильм «Лунный человек» стал конкурсантом кинофестиваля «Циолковский»
Кинофестиваль пройдёт в Калуге с 12 по 16 апреля.
"Картина знаковая — она уже завоевала любовь зрителей по миру, став одной из кассовых лент. Зрители смогут увидеть ее на нашем фестивале", — отметила программный директор "Циолковского" по игровому и анимационному кино Ирина Сошникова.
"Лунный человек" заявлен в конкурсной программе фестиваля в секции игровых полнометражных фильмов вместе с еще одной китайской картиной "Путешествие на Запад", лентами из Казахстана, Монголии и России.
Кинофестиваль "Циолковский" пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля при поддержке Министерства культуры РФ, Роскосмоса, Президентского фонда культурных инициатив, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и ряда других организаций.