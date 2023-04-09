«Лунный человек» стал конкурсантом кинофестиваля «Циолковский»

Кинофестиваль пройдёт в Калуге с 12 по 16 апреля.

© Большая Азия

"Картина знаковая — она уже завоевала любовь зрителей по миру, став одной из кассовых лент. Зрители смогут увидеть ее на нашем фестивале", — отметила программный директор "Циолковского" по игровому и анимационному кино Ирина Сошникова.

"Лунный человек" заявлен в конкурсной программе фестиваля в секции игровых полнометражных фильмов вместе с еще одной китайской картиной "Путешествие на Запад", лентами из Казахстана, Монголии и России.