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Китайский фильм «Лунный человек» стал конкурсантом кинофестиваля «Циолковский»

Кинофестиваль пройдёт в Калуге с 12 по 16 апреля.

«Лунный человек» стал конкурсантом кинофестиваля «Циолковский»
© Большая Азия

"Картина знаковая — она уже завоевала любовь зрителей по миру, став одной из кассовых лент. Зрители смогут увидеть ее на нашем фестивале", — отметила программный директор "Циолковского" по игровому и анимационному кино Ирина Сошникова.

"Лунный человек" заявлен в конкурсной программе фестиваля в секции игровых полнометражных фильмов вместе с еще одной китайской картиной "Путешествие на Запад", лентами из Казахстана, Монголии и России.

Кинофестиваль "Циолковский" пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля при поддержке Министерства культуры РФ, Роскосмоса, Президентского фонда культурных инициатив, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и ряда других организаций.

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