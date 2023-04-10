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"Джон Уик 4" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Фильм «Джон Уик 4» стал лидером кинопроката в России и СНГ третьи выходные подряд, сообщается на сайте kinobusiness.ru.

"Джон Уик 4" в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
© Газета.Ru

По сюжету кинокартины Уик находит способ победить Правление кланов, но до обретения свободы он должен встретиться с новым врагом и его соратниками.

Лидеры кинопроката 6-9 апреля: «Джон Уик-4» — 92 млн руб. (всего — 798 млн руб.), «Мое прекрасное несчастье» — 45 млн руб., «Три мушкетера: Д'Артаньян» — 42 млн руб.

Кроме того, в топ-5 попали «Коты Эрмитажа» — 28 млн руб. и «Братья Супер Марио в кино» — 27 млн руб.

В общей сложности выручка кинотеатров России составила около 335–340 млн руб.

Ранее «Джон Уик 4» получил самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes среди всех фильмов франшизы.

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