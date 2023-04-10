Что смотреть в кино с 13 апреля

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

© Кадр из фильма «Звезды в полдень»

«Звезды в полдень»

Триш — американская журналистка, оставшаяся в Никарагуа без денег, документов и крыши над головой. Девушка пытается выбраться из страны, в которой очень неспокойно, и обращается за помощью к новому знакомому, бизнесмену-британцу по имени Дэниэл. Правда, в результате оказывается, что он находится в еще более опасном положении, чем Триш. Вместе они пытаются спастись от преследования и покинуть страну.

«Легион тьмы»

Антонио Пойху когда-то был могущественным шаманом, умеющим изгонять демонов. Но много лет назад собственная дочь определила его в психиатрическую клинику и прервала всякие отношения с отцом. Но темные силы снова вернулись на землю и защитить мир теперь по силам только дочери Антонио, не без его, разумеется, помощи. Сможет ли она противостоять легиону тьмы и поверит ли в то, что ее отец все еще не растерял свои магические способности.

«Волны»

Главный герой картины Олег пережил трагедию, которая навсегда изменила его жизнь. Он оставляет все, что раньше казалось важным, выбирая одиночество в глуши. Но мир людей не намерен там просто отпускать его. Олег неожиданно находит новых знакомых, новый дом, даже некое спокойствие. Правда, попадая при этом в тоталитарную секту. Стоит ли новая жизнь собственной свободы, и возможно ли обрести чувства там, где они под запретом?

«Возвращение в Сеул»

Фредди выросла во Франции в приемной семье, но в 25 лет решила найти свою биологическую мать и отправилась ради этого в Южную Корею. Она даже не подозревала, что это путешествие не только станет первым знакомством с родиной, но и заставит полностью переосмыслить свою жизнь.

«Зверолэнд»

На пушистых жителей Зверолэнда начала охоту хитрая и коварная Мэри. Мирная жизнь страны оказывается под угрозой, поскольку нарушен поддерживаемый на протяжении долгого времени баланс: перемирие животных. Спасти родную страну от ужасных потрясений предстоит Одноногу и Однорогу.