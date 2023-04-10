Гармаш рассказал о продолжении "Чебурашки"

Фильм "Чебурашка" буквально взорвал отечественный и зарубежный прокаты. Поэтому многие задаются вопросом, будет ли сиквел. На этот вопрос в беседе с журналистами ответил народный артист России Сергей Гармаш, сообщает ТАСС.

© Кадр из фильма "Чебурашка"

Артист поделился с журналистами радостной новостью о том, что создатели активно работают над продолжением полнометражной художественной картины. Согласно словам Гармаша, продолжение обязательно будет, но пока что авторы не готовы раскрыть много деталей. Дата выхода также не уточняется.

Напомним, что в прошлые выходные фильм "Чебурашка" был показан в Геническе Херсонской области, где народный артист выступил перед зрителями и поделился этой замечательной новостью. Большую часть зрительской аудитории составляли дети.