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Актер Сергей Гармаш рассказал о продолжении фильма "Чебурашка"

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Фильм "Чебурашка" буквально взорвал отечественный и зарубежный прокаты. Поэтому многие задаются вопросом, будет ли сиквел. На этот вопрос в беседе с журналистами ответил народный артист России Сергей Гармаш, сообщает ТАСС.

Гармаш рассказал о продолжении "Чебурашки"
© Кадр из фильма "Чебурашка"

Артист поделился с журналистами радостной новостью о том, что создатели активно работают над продолжением полнометражной художественной картины. Согласно словам Гармаша, продолжение обязательно будет, но пока что авторы не готовы раскрыть много деталей. Дата выхода также не уточняется.

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Напомним, что в прошлые выходные фильм "Чебурашка" был показан в Геническе Херсонской области, где народный артист выступил перед зрителями и поделился этой замечательной новостью. Большую часть зрительской аудитории составляли дети.

Ранее мы писали о том, что кассовые сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей.

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