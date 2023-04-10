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Дата выхода анимационного фильма Resident Evil: Death Island обнародована раньше времени

Пользователи интернета обнаружили, что дата премьеры нового анимационного фильма “Resident Evil: Death Island”(17+) стала известна раньше официального анонса. Новость о том, что проект может выйти 7 июля, появилась на свежем постере. Кроме того, в сети появились новые кадры из грядущего проекта, который будет продолжением “Resident Evil: Vendetta”(17+).

Дата выхода фильма Resident Evil: Death Island обнародована раньше времени
© FBM.ru

В новом фильме будут рассказаны истории о новых миссиях Леона Кеннеди и Криса Редфилда, а также зрители смогут встретить знакомых персонажей серии, включая молодую Джилл Валентайн. Согласно разработчикам, причиной ее молодого внешнего вида стали эффекты Т-вируса, который замедлив старение.

Режиссером нового фильма станет Эйитиро Хасуми, известный по работе над фильмами “Класс убийц”(12+) и “Обитель зла: Бесконечная тьма”(18+). События “Resident Evil: Death Island” будут происходить в 2015 году, то есть спустя 17 лет после инцидента в Раккун-Сити.

Несмотря на то, что постер и кадры из фильма уже появились в сети, официальная премьера запланирована на более позднее время. Таким образом, поклонники серии придется подождать, чтобы увидеть продолжение знаменитой саги о выживании в мире, зараженном зомби.

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