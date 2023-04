Тарантино заявил, что снимает последний фильм как режиссер

Отвечая на вопрос, действительно ли "Кинокритик" (The Movie Critic) станет последним фильмом, который он режиссирует, Тарантино сказал: "Да, просто меня больше не мотивирует снимать больше фильмов". "Что значит кино сегодня? Это то, что вы видите по телевизору? Это то, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели? И потом это транслируется прямо на платформах?" - добавил режиссер.

"Я не думаю, что это произойдет с "Кинокритиком", но это может случиться, - уточнил он. - И мне это не нравится". Тарантино поделился, что сделал "расширенную версию в виде серии "Омерзительной восьмерки" (The Hateful Eight) для Netflix . Он также добавил, что планирует сделать "что-то еще для телевидения, какое-нибудь шоу", которое можно "превратить в сериал".

В числе работ Тарантино такие фильмы, как "Бешеные псы" (Reservoir Dogs 1992), "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in... Hollywood, 2019) и другие.