Тарантино заявил, что снимает последний фильм как режиссер

Американский кинодеятель Квентин Тарантино признался, что работает над своим последним фильмом в качестве режиссера. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью испанской газете La Vanguardia.

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Отвечая на вопрос, действительно ли "Кинокритик" (The Movie Critic) станет последним фильмом, который он режиссирует, Тарантино сказал: "Да, просто меня больше не мотивирует снимать больше фильмов". "Что значит кино сегодня? Это то, что вы видите по телевизору? Это то, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели? И потом это транслируется прямо на платформах?" - добавил режиссер.

"Я не думаю, что это произойдет с "Кинокритиком", но это может случиться, - уточнил он. - И мне это не нравится". Тарантино поделился, что сделал "расширенную версию в виде серии "Омерзительной восьмерки" (The Hateful Eight) для Netflix. Он также добавил, что планирует сделать "что-то еще для телевидения, какое-нибудь шоу", которое можно "превратить в сериал".

"Но это то, что не имеет ничего общего с кино, - уточнил режиссер. - Кроме того, я хочу проводить больше времени со своей семьей".

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля, премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград. Статуэтки "Оскар" за оригинальный сценарий Тарантино также был удостоен за работу над картиной "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012).