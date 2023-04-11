$79.50+0.1487.10+0.37
40 минут назад

Тарантино заявил, что работает над последним фильмом в качестве режиссера

ТАССиещё 2

Американский кинодеятель Квентин Тарантино признался, что работает над своим последним фильмом в качестве режиссера. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью испанской газете La Vanguardia.

Тарантино заявил, что снимает последний фильм как режиссер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос, действительно ли "Кинокритик" (The Movie Critic) станет последним фильмом, который он режиссирует, Тарантино сказал: "Да, просто меня больше не мотивирует снимать больше фильмов". "Что значит кино сегодня? Это то, что вы видите по телевизору? Это то, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели? И потом это транслируется прямо на платформах?" - добавил режиссер.

"Я не думаю, что это произойдет с "Кинокритиком", но это может случиться, - уточнил он. - И мне это не нравится". Тарантино поделился, что сделал "расширенную версию в виде серии "Омерзительной восьмерки" (The Hateful Eight) для Netflix. Он также добавил, что планирует сделать "что-то еще для телевидения, какое-нибудь шоу", которое можно "превратить в сериал".

"Но это то, что не имеет ничего общего с кино, - уточнил режиссер. - Кроме того, я хочу проводить больше времени со своей семьей".

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля, премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград. Статуэтки "Оскар" за оригинальный сценарий Тарантино также был удостоен за работу над картиной "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012).

В числе работ Тарантино такие фильмы, как "Бешеные псы" (Reservoir Dogs 1992), "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in... Hollywood, 2019) и другие.

Фильмы,Джеки Браун,Криминальное чтиво,Оскар,Омерзительная восьмерка,Джанго освобожденный,Бешеные псы,Квентин Тарантино,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий