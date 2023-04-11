$79.50+0.1487.10+0.37
35 минут назад

Клим Шипенко заявил, что Пересильд "помолодела на десять лет" после полета в космос

Газета.Ru

Режиссер Клим Шипенко в беседе с Teleprogramma.pro признался, что хотел бы видеть больше российских женщин в космосе. Кинематографист отметил, что Юлия Пересильд отлично выглядела во время съемок фильма "Вызов" на космической станции.

Шипенко заявил, что Пересильд "помолодела" после полета в космос
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Женщины в космосе красиво выглядят. Вот Юля, например, лет на десять точно помолодела! Так что мужчинам должны нравиться женщины в космосе", - отметил Шипенко.

Режиссер признался, что благодарен космонавту Антону Шкаплерову за поддержку во время производства проекта.

"Мы с Антоном и Юлей - команда, экипаж, люди, которые прошли через многое вместе, поддерживая друг друга и помогая друг другу. Не знаю, чем мы так уж помогли Антону, но Антон помог нам с Юлей очень серьезно", - поделился он.

Шипенко признался, что ни разу не брился за время съемок на МКС.

Режиссер отметил, что не стал тратить время на некоторые процедуры, которые в невесомости занимают больше времени, чем на земле.

Драма Клима Шипенко "Вызов" о хирурге, отправившейся на МКС для спасения космонавта (Юлия Пересильд), выйдет в прокат 20 апреля. В одной из ролей снялся летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий.

Фильмы,Вызов,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий