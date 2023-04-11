Шипенко заявил, что Пересильд "помолодела" после полета в космос

Режиссер Клим Шипенко в беседе с Teleprogramma.pro признался, что хотел бы видеть больше российских женщин в космосе. Кинематографист отметил, что Юлия Пересильд отлично выглядела во время съемок фильма "Вызов" на космической станции.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Женщины в космосе красиво выглядят. Вот Юля, например, лет на десять точно помолодела! Так что мужчинам должны нравиться женщины в космосе", - отметил Шипенко.

Режиссер признался, что благодарен космонавту Антону Шкаплерову за поддержку во время производства проекта.

"Мы с Антоном и Юлей - команда, экипаж, люди, которые прошли через многое вместе, поддерживая друг друга и помогая друг другу. Не знаю, чем мы так уж помогли Антону, но Антон помог нам с Юлей очень серьезно", - поделился он.

Шипенко признался, что ни разу не брился за время съемок на МКС.

Режиссер отметил, что не стал тратить время на некоторые процедуры, которые в невесомости занимают больше времени, чем на земле.