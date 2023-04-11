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Киану Ривз сыграет в мрачной комедии Джоны Хилла

Актер Джона Хилл выступит как режиссер предстоящего фильма "Исход". Об этом сообщает NME. Хилл также напишет сценарий в соавторстве с Эзрой Вудс. Главную роль в грядущем проекте исполнит Киану Ривз.

Киану Ривз сыграет в мрачной комедии Джоны Хилла
© Газета.Ru

Предстоящий фильм описывается как "мрачная голливудская комедия".

Ривз сыграет Рифа - голливудского актера, который сталкивается с кризисом в своей карьере и в результате должен противостоять своему прошлому. Видео из прошлого Рифа злоумышленники используют, чтобы шантажировать актера.

Сроки производства и дата выхода фильма пока неизвестны.

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