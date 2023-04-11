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1 час назад

Вышел новый трейлер Resident Evil: Death Island

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В сети появился второй трейлер анимационной ленты Resident Evil: Death Island, где на одной миссии встретятся герои популярной франшизы.

Картина продолжает события Resident Evil: Vendetta, а сюжет поведает про новые злоключения Леона Кеннеди и Криса Редфилда, чьи задачи оказываются связаны с островом Алькатрас и потенциальной вспышкой нового вируса.

На помощь персонажам придут Джилл Валентайн, Клэр Редфилд и другие герои. Премьера картины, как сообщалось ранее, состоится 7 июля. В прошлом, кстати, многих зрителей удивило, что Джилл совсем не изменилась со времён инцидента в Раккун-Сити, который развернулся много лет назад.

Тогда авторы объяснили это эффектами Т-вируса, что лишь развеселило пользователей, ведь у героини со времён ремейка Resident Evil 3 сохранился не только возраст, но и одежда.

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