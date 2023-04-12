В Россию приходят индийские, корейские и китайские фильмы

Американское кино покинуло Россию. Встречаются исключения из правил, как, например, фильм "Джон Уик-4" или картины Гая Ричи, но в целом они ситуацию не меняют. И речь не только о подъеме российского кинопроизводства. Кинотеатры и онлайн-платформы стремительно наполняются фильмами из Индии, Кореи, Китая, Латинской Америки и других стран. "РГ" исследовала этот феномен подробнее - наш обозреватель, автор этих строк, провела "круглый стол" "Зарубежный контент на российском рынке стриминговых платформ. Что выбирает зритель?", цитаты из которого разошлись по различным медиа. А еще на сайте "РГ" можно посмотреть специальные навигаторы по контенту всех названных стран - эксперты советуют, какие фильмы лучше всего смотреть. Однако что говорят эксперты, что заменит сейчас в России Голливуд?

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Начнем с индийского кино. С начала года в российский прокат вышли несколько индийских фильмов, таких как "Патхаaн", "Кобра", "Ваатхи", "Шехзада", "Варису" и другие. Подчеркнем, что все эти фильмы вышли пока в ограниченный, не в широкий прокат. Показывали их на языке оригинала с субтитрами. Но сам факт появления индийских картин в кинотеатрах - уже явление.

Видео дня

В марте в России прошел фестиваль индийских фильмов "Любовь". В конце апреля индийские фильмы - 10 картин - приедут на Московский международный кинофестиваль. Более того, жюри основного конкурса 45-го ММКФ в этом году возглавит Рахуль Равель - один из ведущих кинематографистов Индии.

В онлайн-кинотеатрах индийский контент чувствует себя сейчас вольготно. По статистике просмотры индийского контента на интернет-площадках выросли только в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 10-12%. По данным "Коммерсанта", у Wink в библиотеке есть 37 фильмов, а также 70 сериалов. На "Кинопоиске" сейчас 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастеры "Брахмастра, часть 1: Шива" и "RRR. Рядом ревет революция", песня из которого получила "Оскара" как лучшая, да и сама картина была номинирована. Более того, "RRR..." также стал первым индийским крупным блокбастером, который показал телеканал СТС, причем в самое смотрибельное время - в 21.00. Ранее индийское кино так не показывали. На это обращает внимание читателей "РГ" эксперт в сфере международной дистрибуции контента и копродукции Катерина Пшеницына, которая специализируется на индийском контенте. Катерина подчеркивает тем не менее, что, хотя "сейчас все - онлайн-кинотеатры и многие телеканалы, активно экспериментируют с индийским кино, с разными жанрами, но еще не сформировалось точного понимания, что конкретно "зайдет" российской аудитории.

Для понимания Пшеницына рассказывает о том, что существует всем известный Болливуд и южная индийская киноиндустрия. И они различаются, в первую очередь языком производства, но не только. Продукция из Болливуда в последнее время больше ориентирована на голливудские каноны рассказа истории, зачастую в блокбастерах принимают участие европейские и американские актеры наряду с индийскими звездами, получившие международное признание (пример - Приянка Чопра). В то же время южный индийский контент изначально считается более креативным и открытым к экспериментам, но также народным. Часто в центре лежит история о борьбе простого человека с несправедливостью.

"Это весьма оригинальный контент, - рассказывает Пшеницына. - В нем градус эмоций очень высокий, обычному европейскому зрителю может показаться, что такие эмоции слишком наигранны. Кроме того, в южном контенте больше сцен жестокости".

По словам эксперта, в последнее время южный индийский контент становится все более заметным на мировом кинорынке. Например, тот же блокбастер "RRR: Рядом ревет революция": "У RRR" было несколько волн, когда он привлекал к себе внимание - когда он взорвал международный прокат и занял место в пятерке самых кассовых индийских фильмов в мировом прокате, затем когда получил "Золотой глобус" за лучшую песню, а затем - когда получил "Оскара" за нее же".

Если кто-то не смотрел этот индийский фильм номер один, расскажем, что это один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов индийского кинематографа. Фантазия о том, что могло бы случиться, если бы встретились две исторические личности, которые в действительности никогда не виделись. Время и место действия - Британская Индия, 1920-е. Рама - полицейский на службе у колониального правительства, которого местные считают предателем. Бхим - парень из местного племени, который разыскивает пропавшую девочку. Встретившись, герои не понимают, что находятся по разные стороны баррикад, и становятся друзьями. Но потом Рама и Бхим узнают истинные мотивы друг друга...

Директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия - специалист по азиатскому контенту. Именно с ее помощью на канал привнесли такие южнокорейские проекты, как "История девятихвостого лиса" и "Бессмертный. Романтическое заклятие". Они показали в России хорошие результаты просмотров, однако другим азиатским сериалам их успех пока не удалось повторить.

Лили Шерозия отмечает, что сериалы из Китая, Японии и Индии, как правило, создаются для внутреннего рынка, тогда как, например, южно-корейский контент производится сразу с расчетом на экспорт. Это сильно влияет на удобство восприятия для зрителей из других стран. Так, в корейских сериалах у персонажей максимально отличаются имена и внешность (например, за каждым героем закреплен определенный цвет, даже цвет волос или стиль в одежде). Китайские и японские же персонажи выглядят так, что европейскому зрителю трудно их различить.

Когда "Кинопоиск" подводил итоги за прошлый год, то выяснилось, что турецкий сериал "Постучись в мою дверь" стал лидером по просмотрам. В сериале 161 серия, и рассказывает он о том, как простая девушка Эда обращается к богатею Серкану Болату - главе крупного архитектурного бюро, чтобы тот помог ей сохранить стипендию. Бывшая девушка Серкана Селин сообщила о своем намерении выйти замуж за другого. Чтобы заставить Селин ревновать, Серкан предлагает Эде договор - она два месяца притворяется его девушкой, взамен он возвращает ей стипендию. Однако они влюбляются друг в друга. А после этого начинают раскрываться тайны об их семьях...

Заместитель генерального директора по контенту видеосервиса "Иви" Иван Гринин считает, что "Постучись в мою дверь" - самый успешный сериал в России за последние годы в целом. "Постучись в мою дверь" - это сериал, с которым люди могут жить много лет", - говорит Гринин. К слову, уже снимается и российская адаптация этого сериала. И поклонники ждут, когда же объявят исполнителей главных ролей. Турецкие фильмы и сериалы востребованы сейчас и на российских телеканалах, и в Сети. Более того, российские кинематографисты стремятся снимать совместно с Турцией новое кино. Так, недавно стало известно, что Тимур Бекмамбетов снимет свой новый фильм про Ходжу Насреддина совместно с турецкими кинематографистами.

Директор по контенту и дистрибьюции видеосервиса KION Мария Смирнова подчеркивает, что Голливуд - это всего шесть студий и чуть больше тысячи наименований фильмов, то есть их уход из России не означает, что для российских зрителей останутся только плохие проекты. Мария Смирнова отмечает, что вырос интерес российских зрителей к проектам из Индии, Турции и Китая, и этому в немалой степени способствует продолжительность этих проектов. "Зритель приходит, чтобы посмотреть сразу серий 50, и остается на сервисе", - говорит она.

Кроме того, Мария Смирнова считает ошибочным стереотип, что все турецкие сериалы рассчитаны на домохозяек - есть и немало универсальных проектов, и рассчитанных на мужскую аудиторию.

Кстати, буквально на днях появились новости от онлайн-кинотеатра KION - они расширяют свою азиатскую библиотеку. Аналитики KION проанализировали популярность азиатских сериалов среди подписчиков с апреля 2022 года по март 2023-го: данные показали, что зрительский интерес за последние полгода вырос в два раза. Поэтому с начала апреля в библиотеке будут доступны новые проекты: детектив "Мышь" с актером Ли Сын-ги, боевик, фаворит премий Китая "Мистер правильный", исторические драмы и многое другое. "Мышь" - это корейский детектив, в котором полицейские Джонг Ба-рем и его напарник Гу Мон-чи во время охоты за маньяком задумываются, сможет ли общество избавляться от опасных людей, обнаруживая их по генному коду. В корейском сериале "Сто миллионов звезд с неба" сестра следователя начинает встречаться с мужчиной и догадывается, что ее возлюбленный может быть как-то связан с недавним убийством студентки. Главные звезды проектов, актеры Ли Сын-ги, Чон Сон-мин и бывший поп-певец Со Ин-гук - обладатели многомиллионной аудитории в соцсетях и частые гости популярных телешоу.

Корейская мелодрама "Поиск: www" рассказывает истории трех девушек, работающих в соперничающих компаниях. Одна из них, Бае Та Ми - глава IT-корпорации, у нее нет времени на свидания, но в один день она знакомится с молодым композитором Паком Мо-гуном... В сериале "Часть твоего разума" герой - программист Му-ха Вон много лет спустя не может забыть о своей первой любви и задумывает создать искусственный интеллект по образу той самой девушки. Ее зовут Ким Джи-су, она специалист по записи классической музыки.

На восточном рынке с корейскими дорамами успешно конкурируют китайские. Вот, например, сюжет сериала "Мистер правильный": у дантиста Ченга Хао в сериале "Мистер правильный" есть необычное хобби: он любит устраивать личную жизнь друзей, хотя сам ни в кого влюблен не был. Паттерн его поведения ломает Луо Юэ: они встречаются во время деловой поездки в Антверпен, и по возвращении в Пекин он продолжает думать о ней.

Китай известен и историческими сериалами. Один из них, к примеру рассказывает о том, что у императора Тай-цзуна родилась дочка Лю Ли, наделенная врожденным талантом к вышиванию. Ее мать, известная в стране как лучшая ткачиха, запрещает ребенку прикасаться к игле и приказывает слугам "оберегать" дитя. Из-за дворцовых козней женщина попадает в тюрьму, девочку отдают на воспитание, и слухи о ее мастерстве шитья быстро разносятся по стране. Выросшая Лю Ли осознает, что ее мать стала жертвой сплетен и борьбы за власть, поэтому решает отомстить виновникам личной трагедии.

Также подписчикам KION скоро будут доступны такие фильмы и сериалы из Китая, как "Мятежная принцесса", "Начало", "Всего лишь тридцать", "Остановись, мисс Хуа", "Идеал любви", "Единственная, кого ты не видел" и Южной Кореи "Когда Дьявол назовет твое имя", "Жена, которую я знал", "Тайный королевский инспектор и Чо-и", "Адвокат вне закона" и другие.

Статистика

Сборы растут

Компания "Индиан филмс" уже 6 лет импортирует и прокатывает индийские фильмы в России. Выпускает их в ограниченный прокат на языке оригинала с субтитрами. Основной целевой аудиторией таких показов всегда была индийская диаспора, которая сейчас насчитывает около 20 000 человек - они, соответственно, ходят на все. Однако, как рассказывает эксперт Катерина Пшеницына: "Мы посмотрели на цифры и заметили, что с каждым большим индийским блокбастером сборы в прокате растут, причем за счет российской аудитории, которая начинает экспериментировать. Например, на фильм "RRR: Рядом ревет революция" пришло на 60% больше зрителей, чем в среднем на другие фильмы "Индиан филмс". На фильм "KGF2" - больше на 120%, а на "Патхаан" - больше на 286%".

Кстати

Удалая "Айта"

В российских кинотеатрах ( в том числе и на онлайн-платформах) сейчас можно смотреть и якутское кино. Например, фильм "Айта" режиссера Степана Бурнашева, который сейчас можно смотреть в кино, стал самым кассовым якутским фильмом в истории. А ведь чтобы его снять, режиссеру пришлось продать свою машину. Якутский фильм "Царь-Птица" победил несколько лет назад на Московском кинофестивале. Картина "Пугало" стала триумфатором "Кинотавра". Зрители знают такие якутские фильмы, как "Молодость", "Ыт", "Нелегал", "Наша зима" и другие. И якутские кинематографисты не останавливаются - о феномене якутского кино не говорит только ленивый. Причем желанию снимать кино не могут помешать даже морозы - фильмы в Якутии снимаются и при температуре минус 56 градусов.

Афиша

"RRR: Рядом ревет революция"

"Отряд",

"Ури: Нападение на базу"

"Взлом"

"Брахмастра, часть 1: Шива" Пять самых популярных индийских фильмов 2022 года на российских платформах:

"Возвращение в Сеул"

"Ночная сова"

"Призрак у озера" Три корейских фильма, которые вскоре выйдут в российских кинотеатрах:

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