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1 час назад

Марго Робби высказалась о роли Барби

Чемпионат.com

Исполнительница главной роли в фильме «Барби» Марго Робби заинтриговала поклонников словами о сценарии фильма в одном из последних интервью.

Марго Робби высказалась о роли Барби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актриса заявила, что изначально не была уверена в том, что идею удастся реализовать.

Впервые увидев сценарий, я подумала, что нам не позволят снять такое. Моя реакция была такая: «О, это очень хорошо! Какая жалость, что это никогда не увидит свет, потому что нам не дадут сделать этот фильм». Но нам всё разрешили.

На попытки журналистов расспросить о подробностях сценарий Марго ответила, что не может сказать ничего больше по этой теме.

Фильм «Барби» расскажет о вселенной, населённой куклами Барби и их друзьями Кенами. В какой-то момент персонажа Марго Робби выгоняют из города за «недостаточную идеальность», а её Кен (Райан Гослинг) отправляется вместе с ней.

Лента выйдет в мировых кинотеатрах 21 июля 2023 года.

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