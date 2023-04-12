«Был готов лететь сам»: режиссер монтажа – о работе над «Вызовом»

Сегодня в России отмечается День космонавтики. А 20 апреля на экраны выйдет первый фильм, снятый в космосе – «Вызов». Над созданием картины трудилась огромная команда, в числе которой был и уроженец Нижнего Новгорода – режиссер монтажа Тим Павелко. В беседе с журналистом «ФедералПресс» он рассказал о том, какие вызовы пришлось принять во время работы над проектом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Фильм повествует о хирурге Евгении, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Часть ленты была снята на борту МКС в 400 км от Земли. 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров.

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Как появилась идея «Вызова»? Кто был ее инициатором?

— После успеха фильма режиссера Клима Шипенко «Салют-7» было ожидаемо, что к нему придут вновь с «космическим» фильмом. Так и случилось. Сама идея, если я не ошибаюсь, была давным-давно у Константина Эрнста. Клим Шипенко поддержал ее, но с условием, что снимать этот фильм будут на МКС, так и получился «Вызов».

Сколько длилась вся работа над проектом и конкретно монтаж фильма?

— Весь период монтажа занял ровно год: когда режиссер и актриса летали на МКС, был период монтажа два месяца, затем три месяца занял монтаж фильма на съемочной площадке на Земле. И постпродакшн – семь месяцев. Монтаж закончился в марте.

Приходилось ли советоваться с консультантами/экспертами во время работы? Если да, то с кем?

— Консультанты были в области медицины и, конечно, в области космонавтики. С обеих сторон была огромная подготовительная работа. На съемках также присутствовали консультанты из этих областей.

Были ли у вас какие-то референсы? Ориентировались ли вы на снятые ранее картины?

— Я пересматривал фильмы о космосе, от «Гравитации» до «Космической Одиссеи 2001», но в какой-то момент принял решение не повторять те или иные фильмы, так как нет аналогии подобного. Ведь фильм «Вызов», хоть и снят МКС и в космосе, но он в первую очередь о людях, их отношениях, о том, как они самоотверженно пытаются преодолевать препятствия как в космосе, так и на Земле, помогая друг другу.

С какими сложностями пришлось столкнуться? Были ли отличия в монтаже сцен, снятых на Земле и в невесомости?

— Сами по себе кадры уникальны. Когда я в первый раз их увидел, у меня было ощущение, что актеры плавают, но без воды. Пластика и манера съемки сильно отличалась от общепринятого стандарта. Клим снимал и сверху, и снизу, хотя, как говорят, в космосе нет такого понятия, как потолок или пол. В этом и была необычность в работе на монтаже – передать это ощущение зрителям.

Какой для вас была работа над проектом в плане ощущений? Было ли волнение за команду, которая отправилась в такую далекую командировку? Возможно, повышенная ответственность, потому что это первый подобный фильм? Или, наоборот, некоторая свобода, потому что такого еще не делали, а значит, сравнивать для оценки не с чем?

— Когда Клим и Юля полетели в космос, безусловно, я смотрел за развитием событий. Я был также подключен к процессу параллельно и, наверное, одним из первых получал материал с МКС. Я приезжал на монтаж в Роскосмос, где оперативно монтировал сцены, снятые там, и отправлял обратно Климу для просмотра и корректировки съемок.

Конечно, я чувствовал особое внимание к этому фильму со стороны продюсеров и всех создателей. Также понимал, насколько сильно ждут зрители этот фильм. Мой градус ответственности поднимался на очень высокий уровень, я не мог подвести никого в этом проекте.

«Вызов» – определенно непохожий на другие проект. В чем заключались отличия работы над ним для вас?

— «Вызов» – масштабный, уникальный фильм. И история в нем очень насыщенная и длинная. Много героев, и всех нужно было правильно выстроить, создать арку персонажей и закрыть ее, чтобы у зрителей не оставалось вопросов. Конечно, сам материал, снятый в космосе, очень необычный, и не было аналогов того, как правильно его монтировать. Приходилось самому придумывать монтажные решения и пробовать разные варианты. Иногда было сложно понять, где сделать склейку, но я попробовал огромное количество вариантов, находил идеальное решение.

Как бы вы охарактеризовали «Вызов» одним словом?

— Фильм «Вызов» – это однозначно проверка человеческих возможностей, прорыв.

Вопрос со звездочкой. Не расстраиваетесь ли вы, что ваша часть работы над фильмом не пришлась непосредственно на полет? Как думаете, был бы возможен монтаж в невесомости?

— Когда только начинался проект «Вызов», мы шутили с Климом, что, может, ему понадобится монтаж на площадке. Тогда я бы с удовольствием полетел! А еще я хотел подать заявку на второго космонавта, но Клим меня отговорил, сказал, что я нужен ему на Земле для монтажа того, что он снимет.

Если в 2022 году люди полетели в космос, чтобы снять кино, как вы думаете, каково будет его дальнейшее будущее? Какие новые вызовы удастся принять?