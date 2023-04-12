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5 малобюджетных картин, которые достойны просмотра

Бюджет киноленты отнюдь не всегда свидетельствует о ее качестве. Порой в прокате проваливаются даже самые дорогие фильмы, и нередко случается так, что малобюджетные картины собирают самые восторженные отзывы.

5 малобюджетных картин, которые достойны просмотра
© Кадр из фильма "Рокки"

Именно поэтому не стоит оценивать киноленты по их бюджету.

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Подробнее о фильмах, которые подтверждают это – в материале "Рамблера".

"Рокки", 1976

Кадр из фильма "Рокки"

В центре сюжета – неудачливый молодой боксер Рокки Бальбоа, который зарабатывает на жизнь выбиванием долгов и участием в боях без правил. Но однажды ему предлагают сразиться с чемпионом, после чего жизнь Рокки переворачивается с ног на голову.

Бюджет фильма составил всего один миллион долларов, из-за чего съемочной группе пришлось экономить на всем. Но это однозначно стоило того, ведь в прокате спортивная драма собрала 225 миллионов долларов.

"Голова-ластик", 1977

Кадр из фильма "Голова-ластик"

Фэнтезийная драма повествует о ребенке-мутанте, который рождается в семье обычной пары.

По разным оценкам, бюджет дебютного фильма Дэвида Линча составил от 10 до 100 тысяч долларов. В 1970-х зрители встретили фильм холодно, но спустя время он стал культовым и собрал в прокате семь миллионов долларов.

"Бешеные псы", 1992

Кадр из фильма "Бешеные псы"

Криминальный авторитет собирает шесть опытных, но незнакомых друг с другом преступников, чтобы ограбить ювелирный магазин. Но четко спланированное преступление внезапно выходит из-под контроля.

При бюджете в 1,2 миллиона долларов в прокате "Бешеные псы" собрали лишь 2,8 миллиона. Тем не менее именно после этого фильма критики заговорили о Квентине Тарантино, как о будущей звезде.

"Трудности перевода", 2003

Кадр из фильма "Трудности перевода"

Однажды ночью в токийском баре знакомятся мужчина и женщина. Он оказался в Японии по работе, она сопровождает жениха. Неожиданно случайная встреча перерастает в глубокую историю.

Бюджет знаменитой картины – четыре миллиона долларов. При этом в прокате фильм ждал оглушительный успех – сборы составили 119 миллионов долларов.

«Бюллетень кинопрокатчика»: Мультфильмы из РФ стали самыми кассовыми за границей

"Прочь", 2017

Кадр из фильма "Прочь"

Темнокожий фотограф приезжает знакомиться с родителями своей девушки. Белая привилегированная семья героини на удивление радушно принимает ее бойфренда. Вот только он еще еще не подозревает, в чем истинная причина их расположения.

Дебют Джордана Пила не только завоевал "Оскар", но также собрал в прокате более 124 миллионов долларов при бюджете картины в 1,4 миллиона.

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