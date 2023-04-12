5 малобюджетных картин, которые достойны просмотра
Бюджет киноленты отнюдь не всегда свидетельствует о ее качестве. Порой в прокате проваливаются даже самые дорогие фильмы, и нередко случается так, что малобюджетные картины собирают самые восторженные отзывы.
Именно поэтому не стоит оценивать киноленты по их бюджету.
Подробнее о фильмах, которые подтверждают это – в материале "Рамблера".
"Рокки", 1976
В центре сюжета – неудачливый молодой боксер Рокки Бальбоа, который зарабатывает на жизнь выбиванием долгов и участием в боях без правил. Но однажды ему предлагают сразиться с чемпионом, после чего жизнь Рокки переворачивается с ног на голову.
Бюджет фильма составил всего один миллион долларов, из-за чего съемочной группе пришлось экономить на всем. Но это однозначно стоило того, ведь в прокате спортивная драма собрала 225 миллионов долларов.
"Голова-ластик", 1977
Фэнтезийная драма повествует о ребенке-мутанте, который рождается в семье обычной пары.
По разным оценкам, бюджет дебютного фильма Дэвида Линча составил от 10 до 100 тысяч долларов. В 1970-х зрители встретили фильм холодно, но спустя время он стал культовым и собрал в прокате семь миллионов долларов.
"Бешеные псы", 1992
Криминальный авторитет собирает шесть опытных, но незнакомых друг с другом преступников, чтобы ограбить ювелирный магазин. Но четко спланированное преступление внезапно выходит из-под контроля.
При бюджете в 1,2 миллиона долларов в прокате "Бешеные псы" собрали лишь 2,8 миллиона. Тем не менее именно после этого фильма критики заговорили о Квентине Тарантино, как о будущей звезде.
"Трудности перевода", 2003
Однажды ночью в токийском баре знакомятся мужчина и женщина. Он оказался в Японии по работе, она сопровождает жениха. Неожиданно случайная встреча перерастает в глубокую историю.
Бюджет знаменитой картины – четыре миллиона долларов. При этом в прокате фильм ждал оглушительный успех – сборы составили 119 миллионов долларов.
"Прочь", 2017
Темнокожий фотограф приезжает знакомиться с родителями своей девушки. Белая привилегированная семья героини на удивление радушно принимает ее бойфренда. Вот только он еще еще не подозревает, в чем истинная причина их расположения.
Дебют Джордана Пила не только завоевал "Оскар", но также собрал в прокате более 124 миллионов долларов при бюджете картины в 1,4 миллиона.