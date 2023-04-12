Марго Робби думала, что Warner Bros. "не позволит снять" "Барби"
Актриса Марго Робби призналась, что не рассчитывала на съемки фильма «Барби». Ее слова цитирует Variety.
По словам звезды, она думала, что ни одна голливудская студия не возьмется за сатирическую комедию о кукле Барби. «Когда я впервые прочитала сценарий «Барби», моей реакцией было: «Ах! Это так хорошо. Какой позор, что это никогда не увидит свет, потому что студии никогда не позволят нам снять этот фильм», — объяснила Робби.
Изначально производством фильма должна была заняться компания Sony Pictures, однако позже проект перешел под руководство Warner Bros.
Ранее киностудия Warner Bros. представила второй трейлер предстоящего фильма «Барби» Греты Гервиг с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Сюжет фильма расскажет о том, как Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни. В трейлере появилась звезда сериала «Половое воспитание» Эмма Маки в роли еще одной Барби. Создатели фильма «Барби» смешали более 100 оттенков розового для создания идеального цвета.