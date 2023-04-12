Робби думала, что Warner Bros. "не позволит снять" "Барби"

Актриса Марго Робби призналась, что не рассчитывала на съемки фильма «Барби». Ее слова цитирует Variety.

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По словам звезды, она думала, что ни одна голливудская студия не возьмется за сатирическую комедию о кукле Барби. «Когда я впервые прочитала сценарий «Барби», моей реакцией было: «Ах! Это так хорошо. Какой позор, что это никогда не увидит свет, потому что студии никогда не позволят нам снять этот фильм», — объяснила Робби.

Изначально производством фильма должна была заняться компания Sony Pictures, однако позже проект перешел под руководство Warner Bros.