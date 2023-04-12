Создатели выделяют минимум три причины, по которым стоит посмотреть триллер. Во-первых, он выходит после последнего эпизода «Фишера», продолжая тему поиска серийных убийц. Во-вторых, главную роль провинциальной таксистки исполнила Светлана Ходченкова – она же создала образ звезды в сериале «Актрисы». Эти истории можно смотреть в Wink одновременно, позволяя оценить разные грани таланта исполнительницы. В-третьих, история в «Мёрзлой земле» рассказывается не от лица влюбленной женщины, которая ради спасения своего счастья вступает в неравный бой с системой.

Сюжет происходит в небольшом приморском городе. Лариса (Светлана Ходченкова), кондитер по призванию, впервые после череды сложных этапов в жизни счастлива и любима. Абьюзивные отношения с бывшим мужем позади, новая семья уже почти сложилась: Лариса с дочерью-подростком Катей (Полина Гухман) и любимый мужчина Максим (Антон Филипенко) живут вместе. Они также коллеги: как и Максим, Лариса работает водителем такси. Но сладкая жизнь внезапно заканчивается, когда Максима обвиняют в убийстве местной девушки. Более того, московский следователь Андрей Орлов (Юрий Чурсин) уверен, что Максим виновен в целой серии убийств. Все хотят справедливости. Лариса убеждена, что настоящий убийца находится на свободе, и начинает собственное расследование. А горожане готовы линчевать и подозреваемого Максима, и ее саму. Город переполнен страхом и ненавистью.

Как и в «Фишере», сюжет «Мёрзлой земли» завязан на изобличении серийного убийцы и исследует тему зла, которое растворено в повседневной жизни. Будто болезнь, чьи симптомы не бросаются в глаза, оно может возникнуть внутри даже, казалось бы, счастливых человеческих отношений, разрушая своих носителей и их окружение. Борьба Ларисы за любовь превращается в жесткое противостояние с холодной и равнодушной системой.