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2 часа назад

10 лучших аниме-триллеров по версии IGN

Чемпионат.com

Издание IGN обновило свой топ-10 лучших аниме в жанре ужасов. В список попали не только хорроры, но и триллеры, а также проекты в смежных жанрах.

10 лучших аниме-триллеров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы пересмотрели некоторые позиции в топе, однако победителем всё же осталась «Тетрадь смерти» (2006) от режиссёра Сюсукэ Канэко. Вторую строчку заняла «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007), замкнула тройку «Бугипоп никогда не смеётся» (2000).

В десятку также вошли «Истинная грусть» (1998), «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001) и «Токийский гуль» (2014).

Топ-10 лучших аниме-триллеров в истории:
  • «Тетрадь смерти» (2006)
  • «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007)
  • «Бугипоп никогда не смеётся» (2000)
  • «Истинная грусть» (1998)
  • «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001)
  • «Паразит: Учение о жизни» (2014)
  • «Агент паранойи» (2004)
  • «Человек-дьявол: Плакса» (2018)
  • «Токийский гуль» (2014)
  • «Театр тьмы» (2013)
Фильмы,Сюсукэ Канэко,
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