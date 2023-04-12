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3 минуты назад

Режиссер Клим Шипенко прокомментировал съемки второго "Холопа"

Мария Каткова

Российский режиссер Клим Шипенко рассказал о съемках второй части фильма "Холоп". Об этом сообщает РИА Новости.

Шипенко прокомментировал съемки второго "Холопа"
Фото: Кадр из фильма "Холоп"Кадр из фильма "Холоп"

В интервью режиссер подтвердил старт съемок "Холопа 2". Он отметил, что год назад был отснят небольшой блок фильма, а теперь съемочная группа будет заниматься основной частью.

Также он раскрыл некоторые подробности сюжета картины. В каст войдет актриса Аглая Тарасова. Она сыграет героиню, которую будет перевоспитывать Гриша — герой Милоша Биковича.

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Вторая часть была реализована по запросам зрителей, которые ждали продолжения истории. Шипенко признался, что никогда не снимал продолжений фильмов, поэтому второй "Холоп" стал для него новым опытом.

Ранее сообщалось, что фильм "Холоп" попал в число 5 лучших комедий XXI века.

Фильмы,Клим Шипенко,Аглая Тарасова,Милош Бикович,
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