Шипенко прокомментировал съемки второго "Холопа"

Российский режиссер Клим Шипенко рассказал о съемках второй части фильма "Холоп". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

В интервью режиссер подтвердил старт съемок "Холопа 2". Он отметил, что год назад был отснят небольшой блок фильма, а теперь съемочная группа будет заниматься основной частью.

Также он раскрыл некоторые подробности сюжета картины. В каст войдет актриса Аглая Тарасова. Она сыграет героиню, которую будет перевоспитывать Гриша — герой Милоша Биковича.

Вторая часть была реализована по запросам зрителей, которые ждали продолжения истории. Шипенко признался, что никогда не снимал продолжений фильмов, поэтому второй "Холоп" стал для него новым опытом.