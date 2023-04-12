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1 час назад

Режиссеры "Крика 6" снимут хоррор про дочь Дракулы

Газета.Ru

Коллектив кинематографистов Radio Silence (Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт и Чад Виллелла), известный по пятой и шестой частям хоррор-франшизы "Крик", снимет для студии Universal фильм ужасов, пишет The Hollywood Reporter.

Режиссеры "Крика 6" снимут хоррор про дочь Дракулы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На данный момент у проекта нет названия, однако ранее картина называлась "Дочь Дракулы".

Согласно заявлению представителей Universal, фильм будет стоять в одном ряду с лентами "Человек-невидимка" Ли Уоннелла и "Ренфилд" Криса Маккея, которые предлагают "уникальный взгляд на легендарных монстров и представляют свежее, новое направление в чествовании этих классических героев".

Сюжет предстоящей картины будет посвящен похитителям, которые пленят группу молодых людей. Одной из похищенных оказывается дочь графа Дракулы, из-за чего преступникам приходится пожалеть о содеянном.

Как напоминает The Hollywood Reporter, в 1936 году Universal уже выпускала хоррор "Дочь Дракулы". Он служил непрямым сиквелом ленты 1931 года "Дракула", где знаменитого вампира из романа Брэма Стокера играл Бела Лугоши.

Наравне с "Франкенштейном", представленным в том же 1931-м, картина положила начало классической серии фильмов ужасов Universal. Впоследствии у нее вышло несколько продолжений и кроссоверов с "Франкенштейном" и другими лентами о монстрах: кроме "Дочери Дракулы" это "Сын Дракулы" (1943), "Дом Франкенштейна" (1944), "Дом Дракулы" (1945) и комедийный хоррор "Эббот и Костелло встречают Франкенштейна" (1948).

Режиссурой "Дочери Дракулы" займутся Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а Чад Виллелла исполнит продюсерские функции. Сценарий был написан Стивеном Шилдсом ("Другой") и переработан Гаем Бусиком ("Крик 5", "Крик 6").

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