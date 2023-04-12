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1 час назад

Netflix работает над документальной драмой об Александре Македонском

Газета.Ru

Стриминг Netflix снимет документальную драму о царе Александре Македонском. Это решение было принято на фоне успеха сериалов «Последние цари» и «Королевы Африки: Зинга». Об этом сообщает Deadline.

Netflix работает над документальной драмой о Македонском
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рабочее название ленты «Александр Македонский». Известно, что Netflix работает над этим крупнобюджетным фильмом с лета прошлого года. Съемки проходят в Марокко.

Как отмечает Deadline, в картине будут как документальные, так и художественные элементы. Производством занимаются инди-компании Tailfeather Productions и Lion TV. Шоураннером выступит Тони Митчелл, известный по мини-сериалу «Библия».

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер документального фильма Money Shot про тайны крупнейшего порносайта Pornhub. В фильме будут рассмотрены и обвинения в том, что Pornhub размещает порноролики без согласия участников съемок.

Среди самых успешных документальных лент Netflix — сериал «Гарри и Меган». В нем рассказывается об отношениях пары до момента выхода из королевской семьи.

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