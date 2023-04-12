Netflix работает над документальной драмой о Македонском

Стриминг Netflix снимет документальную драму о царе Александре Македонском. Это решение было принято на фоне успеха сериалов «Последние цари» и «Королевы Африки: Зинга». Об этом сообщает Deadline.

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Рабочее название ленты «Александр Македонский». Известно, что Netflix работает над этим крупнобюджетным фильмом с лета прошлого года. Съемки проходят в Марокко.

Как отмечает Deadline, в картине будут как документальные, так и художественные элементы. Производством занимаются инди-компании Tailfeather Productions и Lion TV. Шоураннером выступит Тони Митчелл, известный по мини-сериалу «Библия».

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер документального фильма Money Shot про тайны крупнейшего порносайта Pornhub. В фильме будут рассмотрены и обвинения в том, что Pornhub размещает порноролики без согласия участников съемок.