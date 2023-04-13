Вышел тизер трилогии "Континенталь"

Опубликован тизер трилогии "Континенталь", который раскроет кухню отеля для убийц, который играет ключевую роль в фильмах о Джоне Уике. Также появились два первых постера.
Судя по всему, главным героем этого шоу станет Уинстон Скотт. В фильмах о Джоне Уике Скотт является управляющим отеля "Континенталь", где находят приют убийцы и другие преступные элементы.
Как следует из синопсиса, в мини-сериале Уинстон Скотт еще молод, он приезжает в Нью-Йорк, попадает в отель, а потом становится его управляющим. На пути его ждут опасные внутрикорпоративные конфликты.
Учитывая особенности франшизы, зрителей ждут драки, погони и жестокие преступления. Премьера намечена на осень 2023 года.
Отметим, что трилогию "Континенталь" анонсировали еще в 2017 году на волне успехов второго фильма о Джоне Уике.
Сейчас ведется работа над еще одним спин-оффом - фильме "Балерина" с Аной де Армас.