«Вызов» покажут в Африке, на Балканах и Ближнем Востоке

Драма «Вызов» – первый снятый в космосе художественный фильм – выйдет на больших экранах в 20 странах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Киноленту покажут, в том числе, в Хорватии, Сербии, Египте и ОАЭ.С 27 апреля киноленту будут крутить в кинотеатрах в Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Иране, Катаре, Кувейте, Ливане, ОАЭ, Омане, Палестине, Саудовской Аравии, Сирии, Судане. По словам Любимовой, с 20 апреля «Вызов» также покажут в России и новых регионах, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории, Словении и Македонии.