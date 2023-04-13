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3 часа назад

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» начали показывать в кинотеатрах России

Чемпионат.com

13 апреля до кинотеатров России наконец добрались «Братья Супер Марио в кино» — экранизация культовой серии игр про водопроводчика Марио. В стране ленту показывают неофициально: прокатом занимаются сторонние компании, а в некоторых киносетях картина входит в «предсеансовое обслуживание».

Мультфильм можно посмотреть во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск, Саратов и Екатеринбург. Картина доступна в русскоязычном дубляже, выполненном в странах СНГ.

«Братья Супер Марио в кино» адаптируют сюжет игр Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему поможет его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.

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