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56 минут назад

Мама Клима Шипенко поделилась впечатлениями от фильма "Вызов"

Российская Газета

После премьеры фильма "Вызов", которая состоялась вчера в кинотеатре "Октябрь", обозреватель "РГ" попросила поделиться впечатлениями маму режиссера Клима Шипенко - Валерию.

Мама Клима Шипенко поделилась впечатлениями от фильма "Вызов"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Мы познакомились еще в 2021 году, тогда Валерия рассказывала "РГ", как переживала полет сына в космос, и какие эмоции испытывала при его возвращении. Но вот что она сказала сейчас:

"Клим показал мне фильм дома, в своем кабинете, было поздно и я смогла посмотреть только половину, ту, где все происходит пока на земле. Признаюсь, я расплакалась от счастья и немного от... зависти. Счастье и гордость за сына, что он получился таким талантливым, смог доказать всем, что мечты приводят в космос, и что надо уметь их воплощать в жизнь. А зависть… Это светлое чувство, я бы не задумываясь согласилась, если бы мне представился такой шанс - полететь в космос. Спасибо тебе, сынок, что принял вызов и поднял нас всех на такую высоту!"

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