Мама Клима Шипенко поделилась впечатлениями от фильма "Вызов"

"Клим показал мне фильм дома, в своем кабинете, было поздно и я смогла посмотреть только половину, ту, где все происходит пока на земле. Признаюсь, я расплакалась от счастья и немного от... зависти. Счастье и гордость за сына, что он получился таким талантливым, смог доказать всем, что мечты приводят в космос, и что надо уметь их воплощать в жизнь. А зависть… Это светлое чувство, я бы не задумываясь согласилась, если бы мне представился такой шанс - полететь в космос. Спасибо тебе, сынок, что принял вызов и поднял нас всех на такую высоту!"