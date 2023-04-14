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51 минуту назад

Бикович назвал самую запоминающуюся сцену "Вызова"

Газета.Ruиещё 1

Актер фильма "Вызов" Милош Бикович в беседе с News.ru рассказал о съемках картины, премьера которой состоялась 12 апреля в Москве.

По его словам, во время работы над кинолентой больше всего ему запомнилась сцена с падающим самолетом. Он отметил, что для съемок данного эпизода нужно было изучать процессы торакальной хирургии.

"Больше всего понравилась сцена, которую мы снимали в падающем самолете. Самолет, который дает вам возможность почувствовать невесомость. Тогда надо было изучать процессы торакальной хирургии и номенклатуру", — рассказал Бикович.

Он добавил, что съемка данной сцены была нестрашной, но сложной.

Известно, что часть съемок проходила на борту Международной космической станции. В космосе побывали актриса Юлия Пересильд и режиссер проекта Клим Шипенко.

По сюжету хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

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