Фильм «Титаник» – один из самых дорогих и впечатляющих фильмов, который даже спустя много лет продолжает завоевывать любовь зрителей по всему миру.

Но создатели фильма не обошлись только лишь одними декорациями и спецэффектами. Блогер @Smth_more рассказала, что актерам съемки дались непросто. Актриса Кейт Уинслет, исполнившая роль Розы, была единственной на площадке, кто не использовал гидрокостюм во время съемок сцен с затоплением судна. Создатели фильма хотели, чтобы актриса выглядела маленькой и уязвимой, а гидрокостюм увеличил бы ее на пару размеров. Из-за долгого нахождения в ледяной воде Кейт Уинслет заработала пневмонию и даже собиралась уйти с проекта.