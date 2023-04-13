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3 часа назад

Как проходили съемки фильма "Титаник": видео

Стелла Шмель

Фильм «Титаник» – один из самых дорогих и впечатляющих фильмов, который даже спустя много лет продолжает завоевывать любовь зрителей по всему миру.

Главной особенностью съемок картины стали огромные декорации и модель корабля. Режиссер Джеймс Кэмерон полностью восстановил «Титаник» в масштабе 1:1, чтобы добиться максимального реализма.

Но создатели фильма не обошлись только лишь одними декорациями и спецэффектами. Блогер @Smth_more рассказала, что актерам съемки дались непросто. Актриса Кейт Уинслет, исполнившая роль Розы, была единственной на площадке, кто не использовал гидрокостюм во время съемок сцен с затоплением судна. Создатели фильма хотели, чтобы актриса выглядела маленькой и уязвимой, а гидрокостюм увеличил бы ее на пару размеров. Из-за долгого нахождения в ледяной воде Кейт Уинслет заработала пневмонию и даже собиралась уйти с проекта.

Как снимали сложные сцены в "Аватаре"

Подробнее о том, как проходили съемки «Титаника», смотрите в видео.

Ранее мы писали про актеров, чьи дебютные роли прославили их на весь мир.

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