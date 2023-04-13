Канны-2023 объявили программу фестиваля

В его главном конкурсе участвуют 14 фильмов. Среди конкурсантов в основном известные мастера: Аки Каурисмяки ("Опавшие листья"), Уэс Андерсон ("Астероид-сити"), Хироказу Коре-еда ("Монстр"), Нанни Моретти ("Солнце будущего"), Катрин Брейя ("Прошлым летом"), Нури Бильге Джейран ("О сухой траве"), Алис Рорвахер ("Химера"), Марко Белоккьо ("Похищение"), Тодд Хайнс ("Декабрь в мае"), Джессика Хауснер ("Клуб Зеро"), Кен Лоуч ("Старый дуб"), Вим Вендерс ("Прекрасные дни"). Но есть в списке и новобранцы - примеру, дебютантка в полнометражном кино Рамата Сай (Сенегал - Франция) с драмой "Банель и Адама". Фильмом открытия выбрана костюмная драма Майвенн "Жанна Дюбарри". Президентом жюри в этом году избран швед Рубен Эстлунд.