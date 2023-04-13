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8 минут назад

Канны-2023 объявили программу фестиваля

Российская Газета

В четверг Каннский кинофестиваль объявил программу своего 76-го форума.

Канны-2023 объявили программу фестиваля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В его главном конкурсе участвуют 14 фильмов. Среди конкурсантов в основном известные мастера: Аки Каурисмяки ("Опавшие листья"), Уэс Андерсон ("Астероид-сити"), Хироказу Коре-еда ("Монстр"), Нанни Моретти ("Солнце будущего"), Катрин Брейя ("Прошлым летом"), Нури Бильге Джейран ("О сухой траве"), Алис Рорвахер ("Химера"), Марко Белоккьо ("Похищение"), Тодд Хайнс ("Декабрь в мае"), Джессика Хауснер ("Клуб Зеро"), Кен Лоуч ("Старый дуб"), Вим Вендерс ("Прекрасные дни"). Но есть в списке и новобранцы - примеру, дебютантка в полнометражном кино Рамата Сай (Сенегал - Франция) с драмой "Банель и Адама". Фильмом открытия выбрана костюмная драма Майвенн "Жанна Дюбарри". Президентом жюри в этом году избран швед Рубен Эстлунд.

Программу "Особый взгляд" откроет "Царство животных" молодого режиссера, сценариста, актера и композитора Тома Кайе. В афише "Особого взгляда" 17 картин, из них семь дебютных.

Вне конкурса пройдут показы фильмов "Индиана Джонс и Колесо судьбы" Джеймса Мангольда, "Идол" Сэма Левинсона, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе. Среди "Каннских премьер" - "Куби", новинка от Такеси Китано. В рамках "Специальных показов" - "Оккупированный город" Стива Маккуина, "Ансельм" Вима Вендерса, "Портреты призраков" бразильского режиссера Клебера Мендонсы Фильо.

Фильмы,Химера,Монстр,Похищение,Джессика Хауснер,Сэм Левинсон,Катрин Брейя,Такеси Китано,Рубен Эстлунд,Уэс Андерсон,Стив Маккуин,Кен Лоуч,Мартин Скорсезе,
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