Стоит ли смотреть фантастический экшен «65»

В сети вышел причудливый сай-фай «65», в котором Адам Драйвер сыграл уроженца планеты Сомарис, по воле трагических обстоятельств оказавшегося на Земле времен динозавров — и ставшего свидетелем их грандиозного исчезновения с лица планеты. Международная пресса дружно эту фантастику раскритиковала. «Лента.ру» разбирается, справедлива ли эта критика.

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Если у вас возник вопрос, что означает цифра «65» в названии фильма Скотта Бека и Брайана Вудса, то сам фильм быстро развеет все возможные догадки — немедленно сопроводив открывающий титр пояснением «миллионов лет назад». Не нужно быть большим знатоком истории Земли, чтобы сообразить, что именно эта отметка считается временем гибели динозавров. Впрочем, вместо того чтобы погружаться в сопереживания любимым детьми всего мира мегарептилиям а-ля «Земля до начала времен», Бек и Вудс пытаются рассказать совсем другую историю — о том, что у переживающей одну из главных в своей истории катастроф планеты в тот момент мог быть гость. И отличный от гигантского астероида.

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Этот гость — уроженец планеты Сомарис по фамилии Миллс (Адам Драйвер), космический пилот, из-за тяжелой болезни дочери вписавшийся в двухлетнюю миссию по транспортировке колонистов и рухнувший на Землю вместе с кораблем после столкновения с астероидными обломками. Все пассажиры трагически погибают, так и не выйдя из криосна, — кроме девочки-подростка Коа (Ариана Гринблатт). Ее родители мертвы, ее язык Миллс не понимает, но так как пару окружает кишащий тираннозаврами и велоцирапторами недружелюбный ландшафт, наладить контакт им все-таки придется. А как иначе добраться сквозь джунгли и серные поля к горе, где покоится отколовшийся от корабля спасательный модуль?

На бумаге идея забросить человека не просто в условный «Парк Юрского периода», а в сам Юрский период, кажется не такой уж проигрышной

Вопросы к фильму «65» возникают, впрочем, уже на первых кадрах, когда Бек и Вудс пафосно, не без реверанса Джорджу Лукасу с его «Давным-давно, в далекой, далекой галактике...» сообщают зрителю: «Задолго до появления человечества обитатели других планет бороздили космос». Что ж, если действие разворачивается задолго до появления человечества, почему жители планеты Сомарис так явно похожи на людей? Почему Миллс вместе с женой и дочерью проводит идиллический последний выходной перед вылетом на песочном пляже, будто он обычный обитатель какого-нибудь Брайтона или Альгарве? Почему он, в конце концов, носит такую земную фамилию Миллс (вопрос о том, как так вышло, что на Сомарисе 65 миллионов лет назад заговорили на английском, задавать, наверное, даже не стоит)?

Впрочем, жанр научной фантастики по своей природе предполагает, что зритель отбросит первоначальное недоверие, чтобы погрузиться в придуманный авторами мир. В конце концов большую часть аудитории не смущает присутствие людей в той же доисторической галактике «Звездных войн»: мало ли что творится и творилось на бескрайних просторах космоса? Человекоподобный сомаритянин (сомариец? сомариск? нет ответа) Миллс, впрочем, нарывается на подозрения уже тем фактом, что из беззастенчиво вымышленной реальности прорывается в пространство, несколько более изученное, — собственно на Землю, подрывая тем самым доверие к экранной фантазии Бека и Вудса. В конце концов, если где-то в космосе миллионы лет назад обитали люди, то, наверное, и другая планета с похожими на динозавров существами могла найтись?

Если же отставить занудство, то даже такая не самая концептуально продуманная завязка вполне могла обернуться интенсивным, напряженным триллером о выживании в радикально неблагоприятной обстановке. Именно к этому в лучшие моменты фильма Бек и Вудс, известные прежде всего сценарием «Тихого места» (тоже, в общем, работавшего в основном на динамике апокалиптических выживальщических практик), и стремятся. Адам Драйвер отстреливается из бластера от ползущих отовсюду полчищ рапторов. Адам Драйвер и Ариана Гринблатт обнаруживают у себя за спиной тираннозавра (конечно же, в грозовом мраке, конечно же, в отблеске молнии — цитат из «Парка Юрского периода» это кино не стесняется). Адам Драйвер пробирается во тьме пещеры, чтобы вступить в более-менее рукопашную схватку с рептилией. Все это — бойкие, вполне зрелищные сцены, которые разве что подводит не самый роскошный CGI.

Проблема в том, что для полуторачасового фильма о человеке, очутившемся в царстве динозавров, чистого экшена в «65» все-таки маловато

Теоретически легко можно было бы представить это кино парафразом условного «Хищника», ну или, допустим, «Джоном Уиком» с динозаврами вместо киллеров — то есть не заморачивающимся психологией и мотивациями боевиком, поднимающим экшен-ставки с каждой новой сценой. Для Драйвера, которого даже в «Звездных войнах» принудили играть абсурдный недошекспировский внутренний конфликт, такая роль — героя чистого жанра — вполне могла бы быть отдушиной, разбавляющей галерею тех вечных страдальцев, в качестве которых его видят почти все режиссеры мира (кроме разве что Ридли Скотта).

Увы, на это Бек и Вудс пойти не решаются. И поэтому чуть ли не половина хронометража «65» уходит на налаживание контакта между Миллсом и Коа, которая в свою очередь не выглядит полноценным, характеризующимся хоть чем-то, кроме безъязыкой тоски по родителям, персонажем, и призвана, по сути, служить проекцией больной дочери героя, оставленной им на родной планете.

Западные критики в основном ругают «65» за вторичность концепта с выживанием посреди динозавров — по факту, подводит же это кино вовсе не он, а чистая функциональность, ходульность той грошовой психологической драмы, на которую вновь обрекают героя Драйвера. У него над ухом ревет динозавр, а на глазах при этом слезы по доченьке. И смех и грех.