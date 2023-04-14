Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет постельных сцен

Это правда, секс не является частью моего видения кино. Снимать постельные сцены мучительно, все на площадке очень напряжены. И если раньше снимать такие эпизоды было немного проблематично, то сейчас тем более. Если бы в моих фильмах подобная сцена была необходима для сюжета, я бы её снял, но пока в этом нет необходимости.