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31 минуту назад

Квентин Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет постельных сцен

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Известный американский режиссёр Квентин Тарантино пообщался с изданием Diari ARA и обсудил важность постельных сцен в кино. Постановщик заявил, что в его фильмографии подобных сцен нет из-за того, что снимать их довольно проблематично. Кроме того, у него ещё не было случая, когда без подобной сцены нельзя было бы обойтись.

Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет постельных сцен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это правда, секс не является частью моего видения кино. Снимать постельные сцены мучительно, все на площадке очень напряжены. И если раньше снимать такие эпизоды было немного проблематично, то сейчас тем более. Если бы в моих фильмах подобная сцена была необходима для сюжета, я бы её снял, но пока в этом нет необходимости.

Сейчас популярный режиссёр готовится к съёмкам своего последнего фильма под названием «Кинокритик» (The Movie Critic). Картина, как считают инсайдеры, расскажет о трансформации Голливуда в 1977 году, которую покажут глазами стороннего наблюдателя.

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