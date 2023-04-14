Найдена актриса на роль Нани в киноадаптации "Лило и Стича"

По информации источника Deadline, к касту также присоединился Билли Магнуссен (принц из "Аладдина" Гая Ричи), но его роль пока не названа. Ранее стало известно, что в проекте сыграет Зак Галифианакис .

Мультфильм вышел в 2002 году и собрал в мировом прокате 273 млн долларов при бюджете и при бюджете в 80 млн долларов. В мультипликационной франшизе также есть два сиквела, сериал, видеоигры.