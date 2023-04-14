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19 минут назад

Найдена актриса на роль Нани в киноадаптации "Лило и Стича"

Российская Газета

Стало известно, кто сыграет старшую сестру главной героини будущего фильма "Лило и Стич". Роль Нани досталась 22-летней Сидни Агудонг, пишет THR.

Найдена актриса на роль Нани в киноадаптации "Лило и Стича"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По информации источника Deadline, к касту также присоединился Билли Магнуссен (принц из "Аладдина" Гая Ричи), но его роль пока не названа. Ранее стало известно, что в проекте сыграет Зак Галифианакис.

Режиссер - Дин Флейшер Кэмп ("Марсель, ракушка в ботинках"), сценарий - Крис Кеканиокалани Брайт.

Мультфильм вышел в 2002 году и собрал в мировом прокате 273 млн долларов при бюджете и при бюджете в 80 млн долларов. В мультипликационной франшизе также есть два сиквела, сериал, видеоигры.

Фильмы,Лило и Стич,Аладдин,Билли Магнуссен,Зак Галифианакис,
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