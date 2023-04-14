"Джон Уик" стал вторым самым кассовым фильмом в России за год

Фильм "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4) собрал в России 704,8 млн рублей, из них 302,2 млн рублей в первый уик-энд, и держит первое место в прокате уже три недели подряд.

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По данным ЕАИС, "Джон Уик 4" стал вторым самым кассовым в России фильмом в 2023 году, подвинув картину "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" Гая Ричи на третье место. На первом - "Чебурашка", абсолютный чемпион проката, собравший почти 7,5 млрд рублей.

Между тем, у франшизы про Джона Уика будет еще один спин-офф, кроме "Балерины". В сентябре на стримингах выйдет трехсерийный приквел "Континенталь".