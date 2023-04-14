Боевик "Снова в действии" могут доснять без Джейми Фокса

Актер Джейми Фокс, госпитализированный со съемок комедийного боевика "Снова в действии" с Кэмерон Диас, чувствует себя лучше. Об этом пишет TMZ.

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Известно, что состояние актера уже позволяет ему общаться с семьей и шутить. При этом врачи все еще выясняют, что случилось с артистом, не уточняя деталей о состоянии его здоровья.

Источник в съемочной группе рассказал изданию, что боевик могут доснять уже через несколько дней. Учитывая, что Фокс не выписывается из больницы, а сниматься ему оставалось в течение восьми дней, можно заключить, что съемки закончат без него.

Предположительно, сцены, где он участвовал, перепишут или воспользуются помощью дублера, как уже пришлось сделать после госпитализации.