Боевик "Снова в действии" могут доснять без Джейми Фокса

Боевик "Снова в действии" могут доснять без госпитализированного Джейми Фокса
Актер Джейми Фокс, госпитализированный со съемок комедийного боевика "Снова в действии" с Кэмерон Диас, чувствует себя лучше. Об этом пишет TMZ.
Известно, что состояние актера уже позволяет ему общаться с семьей и шутить. При этом врачи все еще выясняют, что случилось с артистом, не уточняя деталей о состоянии его здоровья.
Источник в съемочной группе рассказал изданию, что боевик могут доснять уже через несколько дней. Учитывая, что Фокс не выписывается из больницы, а сниматься ему оставалось в течение восьми дней, можно заключить, что съемки закончат без него.
Предположительно, сцены, где он участвовал, перепишут или воспользуются помощью дублера, как уже пришлось сделать после госпитализации.
Джейми Фоксу потребовалась помощь врачей 13 апреля.