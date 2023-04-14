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Звезда «Шазама» Эшер Энджел сыграет главную роль в ленте «Как приручить дракона» — POPtime

Как сообщает испанское издание POPtime, студия Universal нашла исполнителя главной роли в будущей экранизации мультфильма «Как приручить дракона». Перевоплотиться в мальчика Иккинга якобы доверили Эшеру Энджелу — 20-летней звезде «Шазама». Косвенно информацию подтвердил сам актёр, поставив лайк записи в «Твиттере».

Эшер Энджел сыграет главную роль в «Как приручить дракона»
© Чемпионат.com

Сама Universal пока хранит молчание, однако недавно в компании заявили, что действительно начали поиск актёров на главные роли. Съёмки картины с живыми актёрами должны стартовать уже этим летом.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.

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