$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Трейлер сиквела «Нападения на Рио Браво» Александра Невского покажут в Каннах

Игромания.ру

Актёр Александр Невский сообщил, что трейлер сиквела вестерна «Нападение на Рио Браво» покажут на Каннском международном кинорынке в мае.

Трейлер сиквела «Нападения на Рио Браво» покажут в Каннах
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ещё он добавил, что лента под названием «Затерянные в Рио Браво» (Taken from Rio Bravo) уже вошла в стадию постпродакшена. Постановщиком продолжения выступает режиссёр оригинала Джо Корнет, сам Невский тоже вернулся к главной роли.

Официальный цифровой релиз прошлой картины состоялся в России ещё 31 марта, она появилась в каталоге «Кинопоиска». Сюжет повествовал про защитников небольшого городка в Техасе, который подвергался нападению бандитов.

Среди первых присутствовал загадочный стрелок — его партию как раз и исполнял Невский. По мотивам ленты позже вышел и юмористический обзор популярного блогера BadComedian, который собрал уже больше 7 млн просмотров.

Фильмы,Александр Невский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий