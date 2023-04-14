Трейлер сиквела «Нападения на Рио Браво» покажут в Каннах

Актёр Александр Невский сообщил, что трейлер сиквела вестерна «Нападение на Рио Браво» покажут на Каннском международном кинорынке в мае.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ещё он добавил, что лента под названием «Затерянные в Рио Браво» (Taken from Rio Bravo) уже вошла в стадию постпродакшена. Постановщиком продолжения выступает режиссёр оригинала Джо Корнет, сам Невский тоже вернулся к главной роли.

Официальный цифровой релиз прошлой картины состоялся в России ещё 31 марта, она появилась в каталоге «Кинопоиска». Сюжет повествовал про защитников небольшого городка в Техасе, который подвергался нападению бандитов.