Фильм "Начало" – это научно-фантастический боевик режиссера Кристофера Нолана, вышедший в 2010 году. Главный герой фильма – Доминик Кобб, профессиональный вор сна, который способен проникать в подсознание людей и красть оттуда информацию.

Одной из самых запоминающихся сцен в фильме "Начало" является сцена драки в коридоре, которая происходит на втором уровне сна. Блогер @KinoInfa рассказал, что для съемки этой сцены был построен специальный коридор, который вращался вокруг своей оси. Актеры, которые участвовали в сцене, должны были двигаться в такт вращению коридора, благодаря чему создавался эффект невесомости.

Фильм "Начало" является одним из самых оригинальных и интересных фильмов последних лет. Он не только заставляет зрителя задуматься о природе реальности и играх подсознания, но и предлагает увлекательное путешествие по миру снов, полное неожиданных поворотов и захватывающих сцен.

Подробнее о том, как снимали сцену с дракой в фильме "Начало", смотрите в видео.