$81.50-0.1790.16+0.16

Режиссер «Вызова» рассказал о трудностях съемок в космосе

Режиссёр фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал, с какими трудностями столкнулись актёры и вся команда во время съёмок в космосе. Постановщик заявил, что съёмки в реальном космосе кардинально отличаются от работы в павильонах и искусственной невесомости.

Все фильмы про космос снимаются в земных условиях. Это накладывает огромное количество ограничений. Свободы поведения человека в невесомости на земле добиться невозможно. Только если абсолютно всё нарисовать.

Шипенко подчеркнул, что к сложнейшим съёмкам в космосе невозможно быть полностью готовым. По его словам, постоянная невесомость не имеет ничего общего с искусственной, которая создаётся во время пикирования самолёта.

Там иная невесомость — ты по-другому себя ощущаешь, по-другому летаешь, всё действительно по-другому.

Постановщик признался. что все репетиции тоже проходили прямо на МКС. Команда столкнулась со сложностями во время съёмок движений, потому что рассчитать положение актёра в кадре невозможно. Авторы также испытывали проблемы с освещением, потому что естественный свет из иллюминатора постоянно менял оттенки.

Есть сцена, где Юля Пересильд находится прямо возле иллюминатора, а за иллюминатором — закат. И мы видим, как свет меняет оттенок постоянно, как радуга. К этому пришлось приспособиться.

Фильм «Вызов» стартует в российском прокате 20 апреля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий