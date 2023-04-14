Режиссер «Вызова» рассказал о трудностях съемок в космосе

Режиссёр фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал, с какими трудностями столкнулись актёры и вся команда во время съёмок в космосе. Постановщик заявил, что съёмки в реальном космосе кардинально отличаются от работы в павильонах и искусственной невесомости.

Все фильмы про космос снимаются в земных условиях. Это накладывает огромное количество ограничений. Свободы поведения человека в невесомости на земле добиться невозможно. Только если абсолютно всё нарисовать.

Шипенко подчеркнул, что к сложнейшим съёмкам в космосе невозможно быть полностью готовым. По его словам, постоянная невесомость не имеет ничего общего с искусственной, которая создаётся во время пикирования самолёта.

Там иная невесомость — ты по-другому себя ощущаешь, по-другому летаешь, всё действительно по-другому.

Постановщик признался. что все репетиции тоже проходили прямо на МКС. Команда столкнулась со сложностями во время съёмок движений, потому что рассчитать положение актёра в кадре невозможно. Авторы также испытывали проблемы с освещением, потому что естественный свет из иллюминатора постоянно менял оттенки.

Есть сцена, где Юля Пересильд находится прямо возле иллюминатора, а за иллюминатором — закат. И мы видим, как свет меняет оттенок постоянно, как радуга. К этому пришлось приспособиться.