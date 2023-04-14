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Темнокожая актриса в фильме "Царица Клеопатра" возмутила египтян

Документальный проект стримингового сервиса Netflix вызвал волну возмущения в Египте, поскольку в роли правительницы там снялась темнокожая актриса. Об этом пишет РИА Новости.

Фильм пока не вышел в прокат, опубликован только трейлер. Премьерные показы запланированы в мае. В Египте команду проекта стали обвинять в афроцентризме. По мнению недовольных людей, создатели фильма фальсифицируют факты, поскольку у Клеопатры не было африканских корней.

Когда в Сети появился трейлер фильма, египтяне создали петицию, в которой призвали отменить выход картины. Обращение подписали более 50 тысяч человек.

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