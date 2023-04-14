Amazon работает над проектами по «Робокопу» и «Звездным вратам»
Amazon приобрела студию MGM в 2022 году вместе с обширной коллекцией лицензий. Судя по всему, компания не собирается держать их просто так.
По данным издания Deadline, которое ранее заявило о возвращении старых актёров в «Дэдпуле 3», в работе находится множество проектов по знакомым франшизам.
Например, «Блондинку в законе» хотят вернуть в качестве кино и сериала. Отметим, что за последние годы неоднократно предпринимались попытки снять третью часть.
Аналогичные планы и в отношении «Звёздных врат». Скорее всего, в этом случае сперва выйдет фильм. Видимо, для проверки реакции аудитории.
В случае с «Робокопом» же сперва должно стартовать телевизионное шоу, после которого можно ожидать полноценный фильм.
Исключительно в виде сериалов выйдут «Слава», «Парикмахерская» и «Великолепная семёрка».
Менее прозрачной остаётся информация про фильмы «Дело Томаса Крауна» и «Розовая пантера», который должен стать мультипликационным. В будущем возможен и некий проект во франшизе «Полтергейст».