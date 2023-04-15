Не только «Гарри Поттер»: лучшие фильмы с Эммой Уотсон

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон отмечает день рождения — 15 апреля ей исполняется 33 года.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

Актриса получила роль Гермионы Грейнджер в суперпопулярной франшизе, когда ей было всего девять лет. Участие в этом проекте принесло ей множество наград, а также более 10 млн фунтов стерлингов.

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В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием Уотсон, которые оценят не только фанаты волшебной вселенной, созданной Джоан Роулинг.

«Маленькие женщины» (2019)

Фильм повествует о жизни семьи Марч из Конкорда, в которой растут четыре девочки: Мэг, Джо, Бетси и Эми. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн и Тимоти Шаламе.

«Красавица и чудовище» (2017)

Обозленная Волшебница превратила принца Адама в чудовище за то, что тот был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. В небольшой деревушке живет девушка по имени Белль. Однажды ее отец отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

«Колония Дигнидад» (2015)

Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тайной полицией и после немыслимых пыток отправлен в колонию «Дигнидад» – огромное поселение, выдающее себя за благотворительную коммуну, а на самом деле гнездо беглецов из Третьего рейха. Девушка молодого человека, отважная стюардесса Лена, решает спасти его. В одиночку. Ради возлюбленного она готова на все и даже больше. Добровольно, под видом послушницы, Лена отправляется в это страшное место…

«Хорошо быть тихоней» (2012)

История о 15-летнем подростке по имени Чарли, который переживает самоубийство лучшего друга, пытается самоопределиться, найти группу людей, общество, с которым сможет себя ассоциировать. Он, наивный новичок в колледже Питтсбурга, взят под опеку двумя старшими студентами Сэмом и Патриком, которые становятся его проводниками в реальный жестокий, мир. На глазах зрителя Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире.

«Балетные туфельки» (2007)

Дядя Мэтью является директором и владельцем довольно крупного палеонтологического музея в Лондоне, кроме того, он — преуспевающий палеонтолог. Но однажды к нему приводят маленькую девочку и сообщают, что все ее родственники кроме него умерли, а он назван в завещании опекуном. Попрощавшись со скелетом одного из доисторических животных, дядя Мэтью оставляет Сильвию у себя.