$81.50-0.1790.16+0.16

Не только «Гарри Поттер»: лучшие фильмы с Эммой Уотсон

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон отмечает день рождения — 15 апреля ей исполняется 33 года.

Не только «Гарри Поттер»: лучшие фильмы с Эммой Уотсон
© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

Актриса получила роль Гермионы Грейнджер в суперпопулярной франшизе, когда ей было всего девять лет. Участие в этом проекте принесло ей множество наград, а также более 10 млн фунтов стерлингов.

Видео дня

В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием Уотсон, которые оценят не только фанаты волшебной вселенной, созданной Джоан Роулинг.

«Маленькие женщины» (2019)

Фильм повествует о жизни семьи Марч из Конкорда, в которой растут четыре девочки: Мэг, Джо, Бетси и Эми. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн и Тимоти Шаламе.

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

«Красавица и чудовище» (2017)

Обозленная Волшебница превратила принца Адама в чудовище за то, что тот был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. В небольшой деревушке живет девушка по имени Белль. Однажды ее отец отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

«Колония Дигнидад» (2015)

Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тайной полицией и после немыслимых пыток отправлен в колонию «Дигнидад» – огромное поселение, выдающее себя за благотворительную коммуну, а на самом деле гнездо беглецов из Третьего рейха. Девушка молодого человека, отважная стюардесса Лена, решает спасти его. В одиночку. Ради возлюбленного она готова на все и даже больше. Добровольно, под видом послушницы, Лена отправляется в это страшное место…

Кадр из фильма "Колония Дигнидад"

«Хорошо быть тихоней» (2012)

История о 15-летнем подростке по имени Чарли, который переживает самоубийство лучшего друга, пытается самоопределиться, найти группу людей, общество, с которым сможет себя ассоциировать. Он, наивный новичок в колледже Питтсбурга, взят под опеку двумя старшими студентами Сэмом и Патриком, которые становятся его проводниками в реальный жестокий, мир. На глазах зрителя Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире.

Кадр из фильма "Хорошо быть тихоней"

Не только «Кухня»: 5 лучших сериалов с Еленой Подкаминской

«Балетные туфельки» (2007)

Дядя Мэтью является директором и владельцем довольно крупного палеонтологического музея в Лондоне, кроме того, он — преуспевающий палеонтолог. Но однажды к нему приводят маленькую девочку и сообщают, что все ее родственники кроме него умерли, а он назван в завещании опекуном. Попрощавшись со скелетом одного из доисторических животных, дядя Мэтью оставляет Сильвию у себя.

Кадр из фильма "Балетные туфельки"
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий