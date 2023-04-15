Опубликован фрагмент фильма "Земля Алькаррас"
Компания "Экспонента" за неделю до премьеры представила эксклюзивный фрагмент фильма "Земля Алькаррас", это современное прочтение чеховского "Вишневого сада" в испано-итальянском варианте.
Это история о том, как семья фермеров может лишиться участка земли, на котором работала поколениями. Все из-за того, что на участок нет документов, а на землю претендует молодой и очень ушлый сосед. Чеховский драматизм сплетается с тонкостями современной бюрократии, добавляя надрыва.
Удивительно, но в фильме снялись не профессиональные актеры, а жители самой деревеньки Алькаррас в Каталонии.
Ленту очень тепло приняли на Берлинском кинофестивале. В российский прокат "Земля Алькаррас" выходит 20 апреля.