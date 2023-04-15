Опубликован фрагмент фильма "Земля Алькаррас"

Это история о том, как семья фермеров может лишиться участка земли, на котором работала поколениями. Все из-за того, что на участок нет документов, а на землю претендует молодой и очень ушлый сосед. Чеховский драматизм сплетается с тонкостями современной бюрократии, добавляя надрыва.