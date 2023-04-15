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10 минут назад

Стало известно, когда выйдет новый сезон "Футурамы"

Газета.Ruиещё 1

Стриминговый сервис Hulu подтвердил выход восьмого сезона мультсериала "Футурама" летом 2023 года. Об этом сообщает Comicbook.

Стало известно, когда выйдет новый сезон "Футурамы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В феврале появилась информация, что летом может выйти продолжение мультсериала. Озвучившая Эми Лонг актриса Лорен Том рассказала, что уже летом зрители увидят новые эпизоды.

Теперь же Hulu официально подтвердил эту информацию. Точная дата премьеры восьмого сезона пока не раскрывается.

Сезон будет состоять из 20 эпизодов. Планируется ли выпускать девятый и последующие сезоны, не сообщается.

К проекту привлекли его старых участников. Так, Билли Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал Лилу. К актерскому составу также присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. Джон Ди Маджо, озвучивший робота Бендера, также может вернуться к роли.

Премьера "Футурамы" состоялась 14 ноября 1999 года на телеканале FOX. После чего было выпущено семь сезонов, последняя серия вышла в эфир Comedy Central 4 сентября 2013-го.

Фильмы,Футурама,Лорен Том,Морис Ламарш,Билли Уэст,Дэвид Херман,Фил Ламарр,Джон Ди,Кэти Сагал,
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