Стало известно, когда выйдет новый сезон "Футурамы"

Стриминговый сервис Hulu подтвердил выход восьмого сезона мультсериала "Футурама" летом 2023 года. Об этом сообщает Comicbook.

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В феврале появилась информация, что летом может выйти продолжение мультсериала. Озвучившая Эми Лонг актриса Лорен Том рассказала, что уже летом зрители увидят новые эпизоды.

Теперь же Hulu официально подтвердил эту информацию. Точная дата премьеры восьмого сезона пока не раскрывается.

Сезон будет состоять из 20 эпизодов. Планируется ли выпускать девятый и последующие сезоны, не сообщается.