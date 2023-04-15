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Что известно о второй части фильма "Джокер"

Изначально режиссер Тодд Филлипс не планировал выход второй части "Джокера". Первая часть должна была быть самостоятельным и законченным произведением, но в июле прошлого года он заявил о начале работы над продолжением.

Что известно о второй части фильма "Джокер"
© Кадр из фильма "Джокер"

В начале апреля 2023 года было объявлено о завершении съемок. Когда фильм "Джокер: Безумие на двоих" выйдет в мировой прокат, сколько заплатили Хоакину Фениксу и кого сыграет Леди Гага? Рассказываем, что известно о второй части, в материале "Рамблера".

Дата выхода фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Несмотря на то, что съемки уже окончены, фильм выйдет только 4 октября 2024 года. Следующие полтора года создатели картины будут работать над монтажом, спецэффектами и саундтреками.

Актерский состав

Джокера, как и в предыдущей части, сыграет Хоакин Феникс. Как рассказал режиссер, актеру понравился сценарий, и он сразу согласился на съемки в продолжении. Известно также, что за роль во второй части Хоакину Фениксу заплатят 20 миллионов долларов. За участие в первом "Джокере" он получил 4,5 миллиона долларов.

К съемкам второй части присоединилась Леди Гага. Ей тоже в фильме отведена одна из ключевых ролей. Актриса сыграет возлюбленную Джокера — психиатра Харлин Квинзель, которая станет напарницей главного героя.

Еще в "Безумии на двоих" сыграет актер Брендан Глисон, который исполнял роль Аластора Грюма в "Гарри Поттере".

Роль, которая чуть не свела актрису с ума: видео

Сюжет

Самое интересное — это то, что "Джокер: Безумие на двоих" — это мюзикл. В основе фильме — любовная история. Попавший в конце первой части в больницу Джокер вместе со своей возлюбленной оттуда сбежит.

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