Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках

Актеры Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд были замечены на съемках предстоящего психологического триллера "Последний сеанс Фрейда". Снимки разместило издание Daily Star.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Знаменитости появились на съемках финальных сцен фильма, который расскажет о взаимоотношениях между основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом (Хопкинс) и писателем Клайвом Льюисом (Гуд).

Сценарий "Последнего сеанса Фрейда" основан на одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна. Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда.

В центре сюжета — встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога.

В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.