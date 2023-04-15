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22 минуты назад

Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках фильма об ученом

Газета.Ru

Актеры Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд были замечены на съемках предстоящего психологического триллера "Последний сеанс Фрейда". Снимки разместило издание Daily Star.

Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Знаменитости появились на съемках финальных сцен фильма, который расскажет о взаимоотношениях между основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом (Хопкинс) и писателем Клайвом Льюисом (Гуд).

Сценарий "Последнего сеанса Фрейда" основан на одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна. Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда.

В центре сюжета — встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога.

В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.

Режиссером фильма выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность"). Премьера намечена на конец 2023 года.

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