Кто мог сыграть главные роли в «Иронии судьбы»

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Так, на роль Жени Лукашина пробовалось несколько актеров, включая Андрея Миронова. Он и сам очень хочет сыграть главного героя картины, однако Рязанов его кандидатуру отклонил, поскольку в скромного Лукашина в его исполнении зритель вряд ли смог бы поверить.