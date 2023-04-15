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33 минуты назад

Кто мог сыграть главные роли в «Иронии судьбы»

Слово и Дело

Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» крепко засела в сердцах миллионов советских и российских зрителей. Запомнилась им и химия между героями Андрея Мягкова и Барбары Брыльски. Однако эти персонажи могли достаться другим актерам.

Кто мог сыграть главные роли в «Иронии судьбы»
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Так, на роль Жени Лукашина пробовалось несколько актеров, включая Андрея Миронова. Он и сам очень хочет сыграть главного героя картины, однако Рязанов его кандидатуру отклонил, поскольку в скромного Лукашина в его исполнении зритель вряд ли смог бы поверить.

В свою очередь, роль Нади Шевелевой могла достаться звезде ленты «Любовь и голуби» Людмиле Гурченко. Однако выбор режиссера вновь пал не на нее.

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