Кто мог сыграть главные роли в «Иронии судьбы»

Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» крепко засела в сердцах миллионов советских и российских зрителей. Запомнилась им и химия между героями Андрея Мягкова и Барбары Брыльски. Однако эти персонажи могли достаться другим актерам.
Так, на роль Жени Лукашина пробовалось несколько актеров, включая Андрея Миронова. Он и сам очень хочет сыграть главного героя картины, однако Рязанов его кандидатуру отклонил, поскольку в скромного Лукашина в его исполнении зритель вряд ли смог бы поверить.
В свою очередь, роль Нади Шевелевой могла достаться звезде ленты «Любовь и голуби» Людмиле Гурченко. Однако выбор режиссера вновь пал не на нее.