Актер Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Слова актера передает ComicBook.

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На первое место актер поставил триллер «Свинья» 2021 года, на второе — хоррор «Мэнди» 2017-го, на третье — «Воскрешая мертвецов» 1999 года. И, наконец, замыкают пятерку любимых фильмов Кейджа — ленты «Плохой лейтенант» и «Джо».

Помимо этого, актер упомянул картину «Без лица», заявив, что ее он тоже любит.

«Знаете, «Без лица» был большим студийным фильмом. Там я мог использовать то, чему научился в маленьком проекте «Поцелуй вампира». И это сработало!» — сказал Кейдж.